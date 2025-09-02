Un presunto hampón quedó herido tras caer una altura de siete metros al intentar saltar entre los techos de los estantes del centro comercial APIAT, ubicado en pleno centro de Trujillo.

De acuerdo al informe del personal de Seguridad Ciudadana de Trujillo detallaron que un hombre ingresó al centro comercial Plaza Toros a robar, pero al ser descubierto salió corriendo y escapó a bordo de una bicicleta con dirección a la avenida España.

Luego, dejó los objetos sustraídos y trepó el techo del local APIAT para evitar ser atrapado y esconderse; sin embargo, terminó cayendo desde un stand, quedando con lesiones de consideración.

Los serenos y con el apoyo del Escuadrón de Emergencia de la Policía lo detuvieron y trasladaron de emergencia al Hospital Belén de Trujillo para que reciba la atención médica.

La Policía quedó a cargo de las investigaciones y diligencias correspondientes.