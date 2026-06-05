Simulaban ser pasajeros para abordar las combis atestadas de pasajeros, hicieron caer una moneda para luego abrir el canguro de un ciudadano y robarle su moderno celular. Tras consumar su fechoría, los facinerosos descendieron de la combi y huyeron en un taxi.

Así operaba la banda que policías del “Grupo Terna” desarticularon en las últimas horas. Agentes del Grupo Terna detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda denominada “Los Falsos Taxistas”, quienes son investigados por el presunto delito de hurto agravado.

La intervención se realizó a las 6:55 de la tarde, lográndose la captura de Jhordan Quiyay Tomairo (31), Eduardo Cevallos Poma (45) y Luis Ártica Rivera (58), quienes se trasladaban a bordo de un auto.

Incautan

Según información policial, dos de los detenidos subían a las unidades de transporte público, distraían a los pasajeros para aprovechar hurtar los equipos de telefonía.

Una de las víctimas fue un ciudadano que se dirigía al hospital Carrión y abordó una combi que se dirigía de Pucará a Chupaca.

Tras la captura, los efectivos revisaron el taxi y hallaron el celular del agraviado escondido, en uno de los compartimientos del auto y sin chip, ello para dificultar su rastreo.

En la intervención los efectivos incautaron cinco celulares, 160 soles y el taxi que habrían utilizado para la comisión de ilícitos. Los detenidos fueron llevados a la unidad de flagrancia.