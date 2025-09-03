El Consejo Regional de La Libertad aprobó de manera unánime la transferencia de terrenos del Proyecto Especial Chavimochic, ubicados en los sectores Brisas 1 y Brisas del distrito de Salaverry, hacia la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con la finalidad de que la Municipalidad Distrital de Salaverry gestione su futura habilitación urbana.

Se trata de aproximadamente seis hectáreas que, tras más de veinte años de espera de la población, podrán destinarse a proyectos de vivienda con fines sociales, lo que permitirá ejecutar obras de agua y desagüe, electrificación, pistas, veredas, así como infraestructura básica como una posta médica y un colegio, beneficiando directamente a más de mil ochocientas personas.

El consejero regional Ever Cadenillas Coronel, presidente de la Comisión Ordinaria de Proyectos y Programas Especiales, destacó que este acuerdo responde a un pedido largamente esperado por los moradores. “Hoy es un día histórico para los vecinos de Brisas 1 y Brisas 2, que por más de dos décadas han buscado la titularidad de sus terrenos.

Como Consejo Regional hemos dado un paso importante para que, a través de la Municipalidad de Salaverry y la SBN, puedan acceder a una vivienda digna y con todos los servicios básicos que se merecen”, manifestó.

Asimismo, indicó que el Consejo Regional seguirá apoyando estos procesos que están contemplados dentro del plan de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“Estamos a la espera de que ingresen los expedientes correspondientes para continuar aprobando iniciativas similares, siempre con la convicción de que la planificación de vivienda debe estar orientada a mejorar la calidad de vida de la gente”, subrayó el consejero.

Los vecinos beneficiarios llegaron acompañados del alcalde de Salaverry y no ocultaron su emoción al ver aprobado este acuerdo, que abre una nueva etapa de esperanza para la formalización de sus hogares y el progreso de sus sectores.