Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa migratoria y prevenir infracciones que podrían generar multas de hasta S/ 11,000, la Superintendencia Nacional de Migraciones realizará una capacitación gratuita dirigida a propietarios, administradores y responsables de hoteles, hostales y establecimientos de hospedaje de la región La Libertad.

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La jornada se desarrollará el viernes 30 de octubre, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., en el auditorio de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Trujillo (ACIT), ubicado en la avenida España N° 558.

Durante la capacitación, los participantes recibirán orientación sobre el correcto registro de huéspedes extranjeros en la plataforma de Migraciones, los documentos que deben solicitar antes de brindar el servicio de alojamiento y las principales obligaciones que establece la normativa vigente.

Asimismo, se abordarán las infracciones relacionadas con el incumplimiento de estas disposiciones y las medidas que deben adoptar los establecimientos para mantenerse preparados ante una eventual fiscalización migratoria.

Prevención

El adecuado registro de las personas extranjeras que utilizan los servicios de hospedaje constituye una responsabilidad de los establecimientos y contribuye a fortalecer la identificación de los visitantes, la seguridad ciudadana y una migración segura, ordenada y regular.

En ese sentido, Migraciones busca promover una cultura de prevención y cumplimiento normativo, brindando herramientas prácticas que permitan a los negocios del sector hotelero evitar errores administrativos y posibles sanciones económicas.