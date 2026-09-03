El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, visitó e inspeccionó diversos hospitales y centros de salud de la ciudad de Trujillo, donde evaluó las principales deficiencias en la atención e infraestructura del sector. Durante su recorrido por la región La Libertad, el titular de Salud conversó directamente con los pacientes y el personal médico con el objetivo de recoger sus demandas prioritarias y garantizar un servicio oportuno, eficiente y gratuito.

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El itinerario del titular del sector se inició en las instalaciones del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte, donde se comprometió a optimizar la atención de las personas con cáncer. Acompañado por la gobernadora regional de La Libertad y el director del nosocomio, recorrió áreas críticas como quimioterapia, centro quirúrgico, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), diagnóstico por imágenes y emergencias.

Asimismo, la delegación ministerial se dirigió hacia el Hospital Belén para supervisar los servicios de telemedicina, la Unidad de Medicina Fetal, el Banco de Leche, emergencia y farmacia. En dicho lugar, el ministro verificó el funcionamiento y las principales necesidades para fortalecer la atención, mientras que en el Hospital Regional Docente de Trujillo inspeccionó las condiciones en las que se brinda el servicio a los usuarios.

Posteriormente, las autoridades recorrieron las instalaciones del nuevo Centro de Salud Elio Jacobo, ubicado en el distrito de Moche, el cual entrará próximamente en funcionamiento. Allí revisaron los ambientes de admisión, CRED, odontología y el servicio de telemedicina; áreas equipadas con tecnología moderna que muy pronto brindará una atención oportuna y de calidad a la población. Finalmente, concluyeron las inspecciones en el Centro de Salud El Milagro.