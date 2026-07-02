Agentes de la Comisaría Rural de Sarín detuvieron a una mujer en posesión de cinco explosivos en su vivienda del sector Quishurpampa, en el caserío Hualay, provincia de Sánchez Carrión, La L.

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Los efectivos llegaron hasta el inmueble de Ana María Otiniano Marquina (45) luego de que recibieran una denuncia anónima de un supuesto intento de asesinato perpetrado desde ese predio.

Durante las diligencias, los policías registraron la casa y en una de las habitaciones encontraron los cartuchos de dinamita.

Los explosivos y la mujer fueron trasladados a la dependencia policial.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que investigará a la fémina por el presunto delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos en agravio del Estado y la sociedad.