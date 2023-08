Las municipalidades y el Gobierno Regional de La Libertad están en una carrera contra el tiempo, pues el fenómeno de El Niño Global les pisa los talones y es necesario avanzar lo más rápido posible en la ejecución de obras de prevención y adquirir maquinaria para intervenir ante una emergencia.

Ante ello, el Banco de la Nación (BN) ofreció para este año una línea de crédito de S/730 millones a 66 municipalidades de la región La Libertad, para financiar estos proyectos, pero a la fecha solo dos comunas distritales accedieron a estos préstamos.





EN EL ANDE

Se trata de la Municipalidad Distrital de Carabamba, en la provincia de Julcán, a la que se le ha desembolsado S/800,000 para la adquisición de una motoniveladora. El pago de este crédito se hará con dinero del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

La Municipalidad Distrital de Sayapullo, en la provincia de Gran Chimú, es la otra entidad pública que accedió al financiamiento por S/1′300,360.00, también para la compra de una motoniveladora. Pagará con el Foncomun.





DINERO ANTICIPADO

En junio de este año, el presidente ejecutivo del BN, Juan Carlos Galfré, llegó a Trujillo y explicó que la idea de este financiamiento es que el alcalde no espere flujos futuros asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que aproveche los recursos que de manera anticipada se le ofrece, para la compra de la maquinaria, construir un colegio o defensa ante El Niño Global.

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, lamentó que solo dos municipios hayan accedido a este financiamiento del BN que busca ayudarlos en la ejecución de obras preventivas.

“Como el dinero no es para gastos corrientes, no le conviene a los alcaldes. Ellos quieren para el dispendio, para los viáticos innecesarios y como esto no les da, pues no acceden”, comentó.

Medrano dijo que esto es evidencia de que muchas municipalidades no cumplen con los requisitos para acceder al financiamiento, pues se pide, entre otras puntos, que se cuente con expedientes técnicos listos.

“En las municipalidades hay gente que no tiene capacidad de gestión, no tienen expedientes, no son especialistas en presupuestos ni flujos de caja. No aprovechan las bondades de esta línea de crédito. Es increíble la ineficiencia y mediocridad de estos funcionarios”, manifestó.

Limberg Chero, especialista en gestión pública, agregó que para que la municipalidad pueda acceder a este financiamiento del BN tiene que mostrar, además, capacidad de pago.

“Si no tienen perfiles y presupuesto disponible para endeudarse serían muy pocas las municipalidades que puedan reducir el nivel de riesgo de un compromiso de esa magnitud. Pero yo no puedo generalizar; hay que conocer cada realidad y capacidad de pago que tiene cada comuna. Lo que sí es claro es que el préstamo es solo para inversión y no se puede especular nada”, acotó.