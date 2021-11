El municipio de Trujillo denunció que más de 80 mil familias de la provincia no podrán titularse debido a que ocho regidores votaron en contra del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) en la última sesión de concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en donde se expuso esta necesidad en beneficio de pobladores que viven en las periferias de la ciudad.

Los regidores que se opusieron a este pedido fueron Andrés Sánchez, Wilson Toribio, Andree Gallo, Noé Anticona, Juan Namoc; Robert de La Cruz, Hernán Aquino y Sergio Vílchez, hecho que mandó al archivo la solicitud planteada por el área de Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (Plandet). Ellos argumentaron que no tenían la documentación completa del punto que se buscaba aprobar.

El gerente de Plandet, Iván Chira, explicó que este documento de gestión territorial se gestó luego del pasado Niño Costero, siendo los estudios elaborados por una consultora, contratada y supervisada por el Ministerio de Vivienda, con apoyo de Reconstrucción Con Cambios. Los resultados fueron informados a la población beneficiaria, autoridades y la sociedad civil organizada, a través de 40 audiencias presenciales y virtuales producto de la pandemia.

“Con la aprobación del PDM, la anterior zonificación de la quebrada San Ildefonso, producto del Fenómeno de El Niño, se modifica y permite que un 80% de dicho espacio sea habitable bajo ciertas condiciones, según nuevos estudios del Sismid (de la UNI). Con el rechazo de esta propuesta, los pobladores no podrán titularse ni beneficiarse con programas del Estado. Rechazo el argumento de los regidores, porque hace dos meses aprobaron el Plan de Acondicionamiento Territorial, un documento mucho más amplio, en una sola sesión. Es evidente que son explicaciones que no tienen fundamento. Más me parecen cálculos políticos”, dijo.

Finalmente, Chira Cabrera reconoció que el caso pasa a archivo, pero dijo que buscará hacer recapacitar a los regidores aludidos, más aún cuando ellos mismos lo convocaron a otras reuniones para conocer más del tema, pero que finalmente no se concretaron.