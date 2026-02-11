Un pronunciamiento descartando con firmeza la ligereza de una publicación en redes sociales dando a conocer que los peces del estanque del Jardín Botánico estaban muriendo hicieron desde el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), exhortando a que antes de difundir una información se contraste con la fuente.

El paisajista especialista de este organismo, Paul Huánuco, señaló que todos los lunes el Jardín Botánico empieza a recibir visitantes desde el mediodía y que toda la mañana se utiliza para que el personal del Segat haga tareas de limpieza, como en este caso en el estanque que alberga los peces.

El mantenimiento no es algo nuevo, se hace desde hace varios años atrás los lunes por la mañana, pero sorprende que algún interesado haya hecho llegar un video que en realidad no explica lo que parece observarse, indicó.

Precisó que para la limpieza de la pecera se debe sacar casi toda el agua, para su recambio y el retiro de fango que se acumula en el piso y lodo pegado en las paredes, dejando un mínimo de agua en la parte honda del estanque para los peces.

Como es natural, al estar con poca agua, se puede observar a la mayor parte de los aproximadamente 400 ejemplares que hay, entre tilapias grises y rojas y muchas buscan los bordes, dando una falsa impresión de estarse ahogando, pero regresan a oxigenarse en la parte honda.

Después de retirar el agua del estanque esta es utilizada para el riego de las áreas verdes de los jardines.

Paul Huánuco recomendó a quienes visitan el Jardín Botánico a evitar arrojar cosas al estanque o dar cualquier tipo de comida a los peces ya que solo deben recibir alimento balanceado que varía de acuerdo a su especie

Pidió a quienes ingresen al Jardín Botánico a no arrojar basura al piso, porque el viento los arrastra y pueden terminar en el estanque, por ejemplo, las bolsitas de alimento para peces ya que estos pueden atragantarse al ingerir el plástico.