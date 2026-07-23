La Contraloría alertó que los proyectos de inversión orientados a la reposición y prevención de los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño costero terminaron costando el doble y tardaron tres veces más de lo establecido en sus contratos.

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Estos trabajos, ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), no alcanzaron los niveles de economía ni eficacia establecidos en los contratos NEC3 (New Engineering Contract).

En La Libertad, se alertó que las obras de protección contra inundaciones de la quebrada El León, en La Esperanza y Huanchaco, pasaron de un monto contractual inicial de S/ 473 millones a un costo de S/ 818 millones.

Asimismo, la inversión en la Institución Educativa N° 80374 José Sevilla Escajadillo, ubicada en Pacasmayo y ejecutada bajo la opción F del contrato NEC3, se elevó de S/ 11.7 millones a S/ 62 millones.

A nivel nacional, 32 obras de infraestructura pública variaron su costo en 140.7% y sus plazos de ejecución en 332.6%, más de lo previsto inicialmente.