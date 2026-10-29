La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo, brinda asistencia técnica a las municipalidades provinciales de la región La Libertad para la organización de las elecciones de autoridades municipales de centros poblados, programada para el domingo 1 de noviembre.

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Esta labor comprende la orientación sobre los procedimientos electorales, el seguimiento del cronograma electoral y el préstamo de cabinas y ánforas para el desarrollo de los comicios.

En la región La Libertad, alrededor de 124 centros poblados elegirán a sus autoridades municipales, en un proceso electoral que contará con más de 280 mil electores habilitados en las provincias de Trujillo, Otuzco, Sánchez Carrión, Pacasmayo, Julcán, Pataz, Virú, Chepén, Santiago de Chuco y Bolívar.

Como parte de los preparativos, el organismo electoral viene capacitando a los miembros de mesa, los comités electorales de los centros poblados y los equipos técnicos de las municipalidades provinciales, actividad que se desarrollará hasta el 31 de octubre con excepción de las municipalidades de Ascope y Gran Chimú que no solicitaron asistencias técnicas.

La organización de los comicios está a cargo de las municipalidades provinciales, en coordinación con las municipalidades distritales, conforme a las directivas y al cronograma electoral correspondiente. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) intervienen en el proceso conforme a sus respectivas competencias.

La gestora de la ORC Trujillo, Dinka Huaccha, informó que la jornada electoral se desarrollará de manera simultánea a nivel nacional, incluida la región La Libertad, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos deberán acudir a su local de votación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditar su identidad.