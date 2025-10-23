Una acción conjunta entre el Colegio Médico del Perú - Consejo Regional I La Libertad, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Gerencia Regional de Salud (Geresa) permitió intervenir y cerrar, de forma temporal, el Policlínico del Norte, ubicado en el distrito y provincia de Virú, tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de certificados médicos.

Intervención

El gremio profesional detalló que, durante el operativo, “se evidenció la expedición irregular de certificados para descansos médicos sin la debida justificación clínica ni respaldo de especialistas”.

Agregó que también “se constató que no todos los pacientes contaban con historias clínicas, y en los pocos casos donde existían, no se sustentaban adecuadamente las evaluaciones médicas”.

“Esta situación debe ser combatida frontalmente. Se ha comprobado que en este establecimiento se emitían certificados de manera indiscriminada, configurando actos médicos falsos. Revisaremos detalladamente las historias clínicas para determinar si existe ejercicio ilegal de la medicina o intrusismo médico”, señaló el decano del Colegio Médico de La Libertad, Rafael Poma Gil.

La Geresa informó, además, que el establecimiento no cumplía con las condiciones óptimas de bioseguridad ni con los permisos necesarios para el tipo de atención que brindaba, por lo que procedió a su clausura temporal.

Por su parte, la fiscal provincial mixta de Virú, Teresa Wong Gutiérrez, verificó la existencia de certificados médicos redactados sin la evaluación de un profesional acreditado, además de advertir que este tipo de prácticas son reiterativas en la zona y que se adoptarán medidas legales para erradicarlas.

Fuentes vinculadas a las investigaciones señalaron que estos certificados serían empleados, principalmente, por trabajadores de las empresas agroindustriales que operan en Virú.