La Contraloría General inspeccionó la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y detectó una serie de irregularidades que ponen en riesgo el servicio de seguridad ciudadana que brinda la entidad edil, y la expone a sanciones económicas.

Anomalías

A través del Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/0424-SVC, derivado al alcalde Mario Reyna el último 6 de febrero, se informó que del 24 de enero al 5 de febrero de este año se revisó el estado situacional de la flota vehicular asignada a esa gerencia.

De la revisión, se detectó que unidades no patrullan las calles porque están inoperativas y no cuentan con documentación legal para su circulación.

“La Gerencia de Seguridad Ciudadana cuenta con doce motocicletas inoperativas, de las cuales once no cuentan con Soat vigente. De igual manera, la referida gerencia cuenta con veinticinco camionetas inoperativas, de las cuales dieciséis no cuentan con Soat vigente y diecinueve registran inspección técnica vehicular vencida”, dice el documento.

También se detectó que “cinco conductores vienen manejando las unidades con las licencias de conducir vencidas o retenidas, lo que genera el riesgo de imposición de multas y el internamiento de los vehículos”.

Agrega que ambas son “infracciones muy graves” y ameritan multas y el internamiento del vehículo que manejan.