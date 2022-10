El Producto Bruto Interno (PBI) de la región La Libertad sumó S/ 23,403 millones en el 2021, lo que significó un alza del 10.3% respecto al 2020 y del 3.4% frente al 2019, con lo que superó sus niveles prepandemia, según el informe “La Libertad: Situación económica y social – Retos pendientes”, elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Este resultado fue impulsado por –entre otros factores– las exportaciones de la región, que alcanzaron su mayor valor histórico el año pasado, con envíos por US$ 3,886 millones, un avance del 23% en comparación con el 2020. El comportamiento de las exportaciones de La Libertad se explicó tanto por el desempeño de los envíos tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,144 millones en el 2021 y representaron el 55% del total de los envíos; mientras que las no tradicionales llegaron a US$ 1,743 millones.

“La Libertad es una región con mucho potencial de crecimiento, que se ha beneficiado en los últimos años del comercio exterior, como lo confirman los resultados del 2021. Sin embargo, es necesario seguir impulsado este rubro para que los beneficios sean aún mucho mayores. Si no se actúa de esa manera, estaríamos desaprovechando una valiosa posibilidad de desarrollo económico y social para los liberteños”, indicó ComexPerú.

De acuerdo con el reporte, en el 2021, los envíos de oro representaron el 41.7% de las exportaciones totales de La Libertad. En segundo lugar, se ubicaron los envíos de arándanos, con el 15.7%; seguidos por los envíos de harina de pescado (7.8%) y palta (7.5%).

Los principales destinos de exportación de la región fueron Canadá, con US$ 925 millones o un 23.8% del valor total de los envíos; Estados Unidos, con US$ 774 millones o un 19.9% del valor total; Suiza, con US$ 534 millones o un 13.7% del valor total; y China, con US$ 497 millones o un 12.8% del total. Además, el año pasado se reportaron 112 micro y pequeñas empresas (mypes) exportadoras en La Libertad, con lo que alcanzaron el máximo nivel que reportaron en el 2016.

Gasto público y proyectos

Para ComexPerú, otro de los aspectos que debe mejorar la región es la ejecución del gasto público. El reporte detalla que, en el 2021, el Gobierno Regional de la Libertad realizó un gasto público de S/ 2,432 millones y, de ese total, solo destinó S/ 211 millones a inversiones. Es decir, solo el 8.7%. “En la última década, el GORE La Libertad gastó más, pero con menor énfasis en la inversión”, señaló el gremio, al detallar que, en el periodo 2011-2021, el gasto público se duplicó.





Seguridad ciudadana

De otro lado, el informe indica que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), en el 2021, La Libertad fue el quinto departamento con el mayor porcentaje de la población víctima de algún evento que atentó su seguridad, con un 20%.

Asimismo, solo el 60% de la población se encontró satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos delictivos en su zona o barrio. En Trujillo, por su parte la tasa de victimización fue superior a La Libertad, con 23.7% de la población víctima de algún evento que atentó su seguridad en el último año.