Duras críticas ha recibido el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, por no presentarse ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, a pesar que había asegurado que lo haría.

Según ha manifestado la presidenta de dicho grupo parlamentario, Isabel Cortez Aguirre, el gobernador liberteño tenía que ofrecer explicaciones del por qué, presuntamente, se está permitiendo que trabajadores de diferentes áreas de la Región estén laborando en condiciones que los hacen vulnerables a contagiarse del Covid-19.





ARREMETE

Es más, el vicepresidente de la referida Comisión de Trabajo, Juan Burgos Oliveros, indicó que al menos el 60% de los trabajadores del Gobierno Regional de La Libertad contrajeron el Covid-19 precisamente por trabajar en condiciones pésimas.

“Estoy Indignado por la falta de seriedad de un gobernador regional (Manuel Llempén) que debería estar preocupado por la forma cómo se va a volver a la presencialidad de un gran porcentaje de los trabajadores que no tienen las medidas de bioseguridad ante el Covid-19. Como lo dije en su momento, más del 60% de ellos se han infectados y vemos con toda indignación como un señor que representa a toda una región no tiene el menor ánimo de venir a esta comisión, que solo busca defender los derechos de los trabajadores”, manifestó.





QUE SE INSISTA

Burgos dijo que tiene información de que los servicios higiénicos de varios ambientes están en mal estado y hay módulos de trabajo que no respetan las estipulaciones técnicas que debe tener una estructura como la que debe tener el Gobierno Regional de La Libertad.

“Exijo que se vuelva a convocar a este señor gobernador regional para que responda ante una comisión que busca la defensa de todos los trabajadores del aparato estatal de todo el perú, que se insista”, enfatizó.

Según precisó la congresista Isabel Cortez, el oficio invitando a Llempén a la Comisión de Trabajo se le cursó el 23 de febrero y el 24 confirmó su presencia. “Lamentablemente no responde por ningún medio. Le enviaremos un oficio reiterativo hasta el día que se digne a venir, esto no es un broma”, dijo la legisladora.

Cabe indicar que hay un informe N° 000-83-2022, firmada por el consejero regional Greco Quiroz, quien recoge la versión de los trabajadores sindicalizados de la Región sobre las malas condiciones en las que laboran.





RESPONDE

Correo trató de contactarse con el gobernador Manuel Llempén para obtener su descargo, pero no respondió las llamadas. Quien sí habló fue el gerente regional, Roger Ruiz.

“Al parecer el congresista Burgos está desinformado. Nosotros cumplimos con todas las normativas que se han dictado para prevenir el Covid-19. Dicen que el Proind no hay baños y eso es mentira. Dicen que no se pide carné de vacunación y no se les aplica alcohol y eso también es falso”, aseguró el funcionario.