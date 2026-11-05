La Región Policial La Libertad confirmó la desarticulación de dos bandas delictivas dedicadas a la receptación agravada que operaban en las provincias de Trujillo y Virú. En total hubo cinco detenidos y se recuperó un vehículo, así como objetos robados valorizados en más de S/ 30 mil.

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Redada

La primera intervención ocurrió en el distrito trujillano de Moche. Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro realizaron un operativo en la intersección de la calle Las Lomas con el pasaje Los Muertos, en Las Delicias. Ahí atraparon a Armando Flores Polo (23), George Eduardo Gonzales Pérez (29) y Maryory Karila Ramos Huaylas (28).

Durante la redada se les incautaron un purificador y dos tanques de agua, así como dos máquinas purificadoras. Todos estos bienes habrían sido robados y estaban valorizados en S/ 30 mil.

En otro operativo, agentes intervinieron una vivienda en el cruce de las calles Libertad y Ramón Castilla, en Virú, y lograron recuperar una motocicleta de placa de rodaje MB 1148, que tenía una requisitoria vigente por robo.

Durante la diligencia se detuvo a Wilmer Ronaldo Vílchez Goicochea (26) y Yojana Liseth Campos Castañeda (20), quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley.