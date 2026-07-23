La Policía está tras los pasos de Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, cabecilla de la organización criminal “La Jauría”, rival a muerte de la banda “Los Pulpos”, que encabeza Jhonsson Cruz Torres.

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El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, aseguró que “Jolín” encabeza la lista de prioridades del comando policial, pues estaría detrás de asesinatos, extorsiones y secuestros en el norte del país.

Buscados

La Policía ha logrado atrapar este año a dos lugartenientes de “Los Pulpos”: Andy Quispe Cruz y Richard Briceño Gamboa, apodado “Crespo”. Aún está pendiente la captura de Jhonsson y de su primo Óscar Cruz Basilio, que se sospecha podrían esconderse en Chile.

Sin embargo, agentes de inteligencia también le siguen los pasos a Jolín. Él fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez, ocurrido el 2022. “Vamos detrás de este delincuente Jolín. También nos falta Óscar y, por supuesto, Jhonsson”, aseguró el alto oficial.

Historial criminal

Bazán Valderrama, hasta hace dos años, era el brazo derecho de “Jhonsson”. Sin embargo, discrepancias entre ambos por el reparto del cobro de cupos y rescates de secuestrados hicieron que se alejen. Incluso, en el mundo del hampa se dice que Jolín “vendió” a integrantes de “Los Pulpos” para que sean capturados. Esto desató una guerra entre bandas.