Las organizaciones criminales que siembran el terror en la región La Libertad están migrando su accionar delictivo a las redes sociales, en donde también buscan obtener dinero fácil. Bandas como “Los Pulpos” y “La Jauría” muestran su poderío en estas plataformas y ofrecen sus servicios de protección, venta de stickers, merchandising y envío de saludos personalizados.

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Se promocionan

Correo revisó la plataforma TikTok y encontró cuentas que identifican a estos grupos criminales, así como a algunos de sus supuestos integrantes.

En esta red social, por ejemplo, figura “Los Pulpos del Porvenir”, que tiene 17 mil 600 seguidores y sus publicaciones acumulan 87 mil 700 “me gusta”. En esta cuenta se venden saludos personalizados, poleras, polos, gorras y otros productos con el logo de la organización criminal “Los Pulpos”. El administrador, incluso, deja un número celular para que se comuniquen con él si es que desean sus servicios. “Cualquier cosa me teclean (escriben)”, dice.

En TikTok también está “New Jaury Porvenir”, que representa a la organización criminal “La Nueva Jauría”. Esta cuenta tiene 10 mil 200 seguidores y sus publicaciones, en donde ofrece saludos y stickers para que sean colocados en vehículos e inmuebles, alcanzaron hasta ayer 66 mil 300 “me gusta”. Incluso, la banda deja un link para que se puedan unir a su grupo privado. “Únete al grupo serio para tu saludo o tu planchita (sticker)”, postean.

En esta plataforma también se encuentra “The_Jauria_N.G.”, que representaría a la banda “La Jauría Nueva Generación”. La cuenta tiene 3 mil 196 seguidores y acumula 14 mil 300 “me gusta”. Acá también se ofrecen stickers, saludos y protección para no ser víctima de extorsionadores de bandas rivales.

“Al privado, mi neto, para tus saludos personalizados o protección. Una sola idea, plata o plomo”, indica la banda en una publicación en donde también menciona a las provincias de Trujillo, Lima y Arequipa, haciendo alarde que domina estos lugares.

En redes sociales también está la cuenta Chikio J.J, que tiene como foto de perfil un sticker con la imagen de un pulpo y el nombre Jhonsson, calcomanía que identifica al cabecilla de “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres.

Investigarán

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel (r) PNP Edwin Dávila, recordó que desde el año pasado funciona en Trujillo el Departamento de Alta Tecnología en Ciberdelincuencia de la Policía, a la que notificará para que rastree estas cuentas delictivas. “Ellos son quienes tienen que investigar todo los delitos graves, sobre todo de extorsión en redes sociales. Voy a coordinar para que tomen las acciones correspondientes y puedan identificar a esas personas al margen de la ley”, dijo.

El exviceministro de Seguridad Pública Julio Corcuera, por su parte, alertó que estas bandas buscarían ganar notoriedad a través de las redes sociales, lo que representa un riesgo porque normaliza la violencia y acerca a los adolescentes al mundo del hampa.