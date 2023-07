El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, salió la semana pasada a advertir que la ejecución del Canal Madre de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic está es riesgo porque una empresa privada pretende adueñarse de 107 mil hectáreas de terrenos que son clave para estas obras que le toca ejecutar a la Región. Evidentemente, el riesgo señalado por la máxima autoridad regional no es reciente, así lo asegura el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, quien detalla que “malos manejos” son el resultado de este lío.





Negligencia

“No sé cómo de 16 mil hectáreas se han ido a 107 mil, eso es un misterio, eso significa corrupción. Esto es tirarse abajo el Proyecto Especial Chavimochic. Por un lado, la negligencia de los abogados (de Chavimochic) y, por otro lado, debió haberse tratado de forma confidencial con los señores de la empresa agroindustrial Chicama para solucionar este problema”, indicó.

Medrano integró el Consejo de Desarrollo de Chavimochic desde el 2015, representando siempre al gremio empresarial. Sin embargo, ese consejo fue desactivado durante la gestión del exgobernador Manuel Llempén Coronel.

“Ya había pasado 2017, 2018, 2019, 2020 y se supone que ellos estaban arreglando este entuerto. Y ahora me entero de que son más de 100 mil hectáreas. Cómo salió eso, un negociado terrible. Ahí están involucradas muchísimas personas que no me atrevería a dar sus nombres, pero definitivamente, están involucrados y es justamente la parte que le corresponde cumplir a nuestro gobernador, porque la primera fase que es la presa Palo Redondo y el Canal de Coscomba se hará de Gobierno a Gobierno”, indicó.

Medrano considera que el gobernador César Acuña “ha sido sorprendido” y le exhortó a buscar la verdad en torno a este lío judicial.

“César (Acuña), siéntate con nosotros (miembros del Consejo de Desarrollo de Chavimochic), pregúntanos cómo fue y qué podemos hacer para arreglar esto”, añadió.





Postura política

Elías Rodríguez Zavaleta, excongresista de la República y líder de Trabajo Más Trabajo, afirmó que el problema se originó tras la elección de César Acuña como gobernador regional de La Libertad para el periodo 2015-2018. En ese sentido, precisó que “Alianza para el Progreso” sería responsable de esta situación al no demostrar capacidad en la defensa de las miles de hectáreas.

“La gestión del señor César Acuña pretende salir con otro cuento ante su evidente incapacidad para liderar la construcción del Canal Madre. Advierte que hay un riesgo de perder más de 100 mil hectáreas, pero no sale a decir que en su gestión, la que abandonó para postular sin éxito a la Presidencia de la República, se perdieron 16 mil hectáreas en el 2017 frente a la misma empresa”, indicó.