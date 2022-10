Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el premier Anibal Torres, reveló que el Tribunal Arbitral Internacional ya resolvió el contrato con la concesionaria Chavimochic (Odebrecht) , por lo que ya no hay más adenda en la que trabajar, sino en un nuevo proceso de licitación.

“En cuanto a Chavimochic tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior decía voy a ir preso si confirmo esto. Cuántas veces les hemos hcho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer la dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que ya no hay más adenda”, dijo el premier.

En ese sentido, indicó que inmediatamente se pondrán a trabajar para concesionar el saldo de obraque queda en lo referente a la presa Palo Redondo. Somos muy conscientes que Chavimochic va a ampliar enormemente la frontera agrícola y por supuesto lo más improtante, que no está en el contrato, pero lo más importante , el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, aseguró.

Hay que indicar que desde el 2016 las obras en la III Etapa de Chavimochic están paralizadas. La presa Palo Redondo tiene una ejecución del 70% y lo que se pretendía con la adenda era que la empresa concesionaria conclya ese 30% restante, pero al parecer eso ya no sucederá.