Rechazo ha encontrado en Huanchaco la decisión del Gobierno Regional de La Libertad de verter 500 mil m3 de arena de la quebrada de León entre los sectores La Tranca y El Boquerón para “atenuar temporalmente” la erosión del borde costero.

Según la Región, esta medida permitirá proteger a la población ribereña de los embates del mar, a pocas semanas para que inicie la temporada de verano.





Escenario

No es la primera vez que se pretende verter arena en Huanchaco para intentar recuperar las zonas de playa golpeadas por la erosión costera. A fines de 2012 lo hizo la gestión del entonces gobernador regional José Murgia. Sin embargo, los más de S/ 3 millones que se invirtieron para colocar arena de tres décimas de milímetro se los llevó rápidamente el mar y diez años después el problema persiste y hasta ha empeorado.

Otro de los puntos que más cuestiona Valladares Huamanchumo es el nulo “diálogo” de la Región con la sociedad civil de la tradicional caleta. Asegura que ninguna autoridad vinculada al tema ha hablado con ellos y que la comisión especializada para la recuperación del borde costero que se ha formado “no representa a nadie”. “Esa comisión es de Víctor Larco y además de haber sido anulada con resolución de alcaldía de dicha municipalidad, qué hace aquí en Huanchaco”, criticó.

Para el también presidente de la Asociación de Rescate y Defensa del Apu Campana, esta pretensión de la Región deja varias preguntas en el aire. “No sabemos qué calidad tiene la arena y si hay estudios de impacto ambiental o no. Por ahí han hablado de que ya tienen autorización de la Marina, pero no vemos nada oficial. Lo que yo sospecho es que no tienen dónde tirar la tierra de los trabajos que están haciendo en la quebrada. De ser así, estarían cometiendo un delito contra el medio ambiente”, manifestó.