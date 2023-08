El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Jorge Vásquez Tirado, quien se ha convertido en uno de los concejales que más cuestiona la gestión del alcalde Arturo Fernández Bazán, denunció que gente desconocida le está haciendo seguimiento. Asimismo, dijo que continúa recibiendo agravios por parte de quienes manejan la página de Facebook de la entidad.

El concejal fue grabado en video, cerca de su casa, cuando paseaba a su mascota y luego colocaron las imágenes en las redes sociales de la MPT con el título: “Miren este zángano, qué buena vida”. Luego ese texto fue borrado. Vásquez evalúa tomar acciones legales.

“Creo que el alcalde hace eso porque no tiene nada que hacer, no tiene trabajo. Por qué no se va a Obras y pide le hagan proyectos. No hace eso, lo que hace es tomar ese tiempo para ir a seguirme cuando paseaba a su perro. Incluso me puso zángano que buena vida; pero le respondo: no soy zángano, porque yo trabajo y ejecutó mi profesión, en cuanto al otro tema de la buena vida, es porque no tengo problemas ni denuncias por corrupto o porque he maltratado a mi esposa. A mí no me restringen acercarme a mi hijo, no ofendo a las personas mayores ni a mujeres”, manifestó.

Jorge Vásquez dijo que evalúa junto a sus abogados tomar acciones legales por esto.