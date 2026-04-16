El débil crecimiento de La Libertad en 2025, marcado por la caída de la minería y el estancamiento de la construcción, enciende alertas sobre la urgencia de reactivar la economía regional.

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La Cámara de Comercio de La Libertad expresó su preocupación ante el bajo dinamismo económico registrado en la región durante el año pasado, que se posicionó como la quinta región con menor crecimiento a nivel nacional, según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este departamento registró una expansión de 1.9%, por debajo del promedio nacional de 3.4%.

“Este resultado evidencia la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar sectores clave de la economía regional, especialmente aquellos que han mostrado un desempeño negativo y limitado el crecimiento regional”, señaló Fernando Guerra, presidente del gremio empresarial.

Por sectores

Según el estudio, uno de los principales factores que afectaron el desempeño económico fue la contracción del sector minero, que registró una caída de 13.4% y acumuló cinco trimestres consecutivos en descenso. Esta situación estuvo vinculada a la menor producción aurífera, afectada tanto por la reducción de operaciones en importantes unidades mineras formales como por el impacto de la minería ilegal y los conflictos sociales.

Asimismo, la construcción mostró un comportamiento irregular, cerrando el año con una ligera contracción (-0.4%), reflejo de una menor ejecución de proyectos de infraestructura en sectores clave como educación y salud.

No obstante, algunos sectores lograron amortiguar la contracción y sostener el dinamismo regional. El agro creció 6.1%, impulsado principalmente por productos de exportación como el arándano y la palta, mientras que la manufactura avanzó 4.0%, favorecida por mejores condiciones en la actividad pesquera.

Por su parte, las actividades vinculadas al consumo, como el comercio y los servicios, mostraron señales de recuperación, respaldadas por un incremento en el empleo, especialmente en ciudades como Trujillo.

De cara al 2026, la región presenta un escenario mixto. Si bien el sector agro continúa mostrando dinamismo, persisten riesgos importantes como la caída en la producción minera, el avance de la minería ilegal y la vulnerabilidad de más de 200 mil hectáreas agrícolas frente a posibles inundaciones, indica el informe técnico del IPE.