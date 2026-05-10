La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la base de datos de las actas electorales utilizadas en el cómputo oficial de las Elecciones Generales 2026, correspondientes a los comicios presidencial, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Según informó la ONPE mediante el Oficio N° 001480-2026-SG/ONPE, el envío incluyó el número de acta, el ubigeo y el tipo de elección, en relación con las jornadas electorales realizadas el 12 y 13 de abril de este año.

Asimismo, el organismo electoral remitió el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados.

La evaluación estuvo a cargo de la empresa M&T Internacional, bajo la razón social M&T Corporation del Perú S.A.C.

La documentación fue entregada físicamente y en sobres lacrados para garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información electoral .

Los oficios fueron dirigidos a la secretaria general del JNE, Yessica Elisa Clavijo Chipoco, y a la gerente general, Gina Magaly Salazar Lozano.

La ONPE recordó además que, durante las elecciones generales 2026, habilitó un Sistema de Presentación de Resultados para que la ciudadanía pueda consultar el estado de las actas electorales en tiempo real.

También se puso a disposición un módulo especializado para organizaciones políticas, observadores y actores electorales, permitiendo la descarga masiva de actas y datos oficiales conforme eran procesados y publicados en la plataforma web del organismo electoral.