Momentos de angustia y desesperación vivió Vladimir Alan De La Cruz García, conocido cariñosamente como el payasito “Antojito”, luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda ubicada en el sector Renacer, en la provincia de Pisco.

El siniestro redujo a cenizas todos sus bienes materiales del segundo piso lugar donde guardaba su indumentaria de trabajo así como su dormitorio, dejándolo a él y su familia prácticamente solo con lo que llevaban puesto.

Lo perdió todo

El artista infantil contó con profunda tristeza que perdió absolutamente todo, incluyendo sus trajes de payaso, herramientas de trabajo, ropa, útiles y pertenencias de toda su familia. Sin embargo, en medio de la tragedia, logró rescatar a salvo a sus seres queridos y también a sus mascotas, a quienes considera parte fundamental de su hogar.

Pese al duro golpe emocional y económico, “Antojito” aseguró que no perderá las fuerzas para seguir adelante llevando alegría y sonrisas a los niños de Pisco. Mientras tanto, amigos, vecinos y personas solidarias vienen uniéndose para brindarle apoyo y ayudarlo a levantarse nuevamente tras este lamentable incendio que hoy lo obliga a empezar desde cero.

Las personas que deseen colaborar con el reconocido artista pueden hacerlo mediante Yape al número 936 616 033, a nombre de Vladimir De La Cruz García. En estos momentos difíciles, el payasito “Antojito” necesita de la solidaridad y el apoyo de toda la población pisqueña.

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