Una tragedia golpeó la noche del viernes 17 de abril a la familia Velázquez Suárez en el Asentamiento Humano 14 de septiembre, en el distrito de San Andrés (Pisco), donde un incendio redujo a cenizas una vivienda de material precario.

El siniestro, que inició alrededor de las 10:00 p.m., movilizó de inmediato a la comunidad. Ante la ausencia inicial de unidades de emergencia, vecinos de diversas manzanas llegaron con baldes en mano para intentar sofocar las llamas, en un esfuerzo desesperado por salvar las pertenencias de los damnificados.

Quedó en cenizas

La solidaridad de los pobladores fue la primera línea de defensa, pero resultó insuficiente frente a la magnitud del fuego que consumió esteras, triplay y enseres domésticos. Durante la emergencia, los residentes señalaron una demora de los bomberos por 30 minutos en llegar al lugar de los hechos. El fuego se propagará sin control hasta destruir la principal herramienta de trabajo de la familia, un mototaxi, dejando a los afectados únicamente con la ropa que llevaba puesta.

La familia Velázquez Suárez, que hoy enfrenta el desamparo total tras quedar en la calle, lamentó que su condición de humildad los hiciera más vulnerables ante la desgracia.

La pérdida de su medio de transporte y sustento diario agrava la crisis de esta familia, que ahora se encuentra sin techo y sin la posibilidad de generar ingresos de manera inmediata.

Ante este panorama desolador, se hace un llamado urgente a las autoridades del distrito de San Andrés y a la ciudadanía en general para brindar apoyo humanitario. La familia requiere asistencia para la limpieza de los escombros y materiales para cercar el frontis del predio siniestrado.

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