Momentos de profunda angustia y desesperación vivió la familia De la Cruz Maurtua, luego de que un voraz incendio consumiera gran parte de su vivienda en la urbanización Renacer. Entre gritos, humo y lágrimas, vecinos intentaban auxiliar a la familia mientras las llamas avanzaban rápidamente por el segundo piso del inmueble, presuntamente a consecuencia de un cortocircuito originado entre la gran cantidad de cables que cruzan peligrosamente las viviendas del sector.

Pérdidas materiales

El fuego redujo a cenizas el segundo nivel de la casa, construido con material rústico. En ese ambiente funcionaba el dormitorio familiar y además se guardaban herramientas y materiales de trabajo del padre de familia, quien también se desempeña como payasito llamado como “Antojitos” para llevar sustento a su hogar. Las escenas fueron desgarradoras, pues la familia veía cómo años de esfuerzo desaparecían en pocos minutos ante la intensidad del incendio.

Durante la emergencia, una menor de edad tuvo que ser trasladada al hospital luego de que esquirlas de vidrio le cayeran en la vista, quedando bajo atención médica. En medio del caos, los propios vecinos arriesgaron sus vidas para rescatar a la menor y a una mascota atrapada entre el humo y las llamas. Un perrito logró ser puesto a salvo; sin embargo, por varios minutos se temió lo peor por un gato que no podía ser ubicado, aunque posteriormente se conoció que logró escapar por la parte del techo.

La indignación también se hizo sentir entre los moradores, quienes realizaron un contundente reclamo contra la empresa ElectroDunas, señalando que, pese a las constantes llamadas de emergencia, la empresa suministradora de energía no habría llegado al lugar hasta después de 40 minutos. Los vecinos denunciaron que tuvieron que bajar las palancas eléctricas de sus viviendas para evitar una tragedia mayor.

Al lugar acudieron unidades de Serenazgo y del Cuerpo General de Bomberos de Pisco y Túpac Amaru Inca, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar que alcance otras casas cercanas.

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