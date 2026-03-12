Trujillo fue sede del lanzamiento oficial del XVI Congreso Nacional de Minería CONAMIN 2026. El evento, que cuenta con 28 años de trayectoria, se desarrollará del 15 al 19 de junio en la sede de Tecsup en la capital liberteña.

Número uno

Durante el anuncio, el presidente del comité organizador, Roque Benavides Ganoza, destacó que esta región ocupa el primer lugar en la producción de oro a nivel nacional.

“La Libertad es el primer productor de oro del Perú y juega un rol fundamental en la industria. El CONAMIN 2026 será la plataforma para visibilizar este impacto y promover una minería responsable”, resaltó Benavides.

La organización indicó que el congreso “abordará con rigor la lucha contra la informalidad minera, la cual se estima entre un 15% y 20%”. “También se tocarán temas críticos para la industria global, incluidos la descarbonización, el uso de Inteligencia Artificial, la transición energética y la economía circular. La agenda incluye 14 actividades de alto nivel, entre las que destacan conferencias magistrales, mesas redondas y un Foro de Mujeres Líderes, que resaltará el rol femenino en la transformación de la industria”, agregó.

Por su parte, el presidente del Capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, Jorge Soto Yen, manifestó que uno de los pilares del evento será su ruta académica, diseñada para que estudiantes nacionales e internacionales exploren especializaciones en un sector donde el Perú lidera la producción de metales estratégicos como el cobre y el oro.

La elección de Trujillo como sede responde a la necesidad de descentralizar los grandes eventos y fortalecer la economía local a través del turismo de convenciones. “Sabemos que Arequipa es grande con Perumin, pero Trujillo será aún más grande por su cultura y su gente”, sostuvo Soto, quien también resaltó la hospitalidad de la capital liberteña.