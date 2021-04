El virus letal, llamado Covid-19, desde que llegó a La Libertad ha matado a 5,861 personas y, solo en este año han fallecido 1,725. Lo que nos indica que es el 29.43% del total de decesos. Además, se han reportado 92,979 contagios y en lo que va del 2021 se han infectado 19,929 (el 21.43% del total).

Más muertes

La Gerencia Regional de Salud informó que en las últimas 24 horas se han reportado 29 fallecidos y nueve actualizaciones de los últimos días, con ello el número de víctimas mortales por el nuevo coronavirus aumentó.

De acuerdo con la Sala Situacional COVID-19, los decesos se registraron en los distritos de Trujillo (14), La Esperanza (8), Laredo (1), El Porvenir (3), Florencia de Mora (2), Víctor Larco (1), Moche (2), Chepén (1), Pacasmayo(1), Guadalupe (2), Santiago de Cao (1), Ascope (1) y Chao (1).

Además, también se informó de 626 nuevos infectados.

A pesar de que el número de decesos es alto, la jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga Vega, indicó que aún no se ha llegado al pico de la segunda ola del coronavirus y que el año pasado hubo más muertes porque era un virus nuevo para todos. “Estamos en un ascenso lento y sostenido y no de la manera que fue el año pasado donde los casos se incrementaron muy rápido y la curva hacia arriba y de descenso fue picuda. Ahora es medio aplanada, pero va subiendo. No podemos decir que estamos en el pico de la segunda ola. Esto recién lo sabremos cuando veamos bajar los contagios y muertes cuatro veces de lo que tenemos ahora”, dijo.

También indicó que es más que probable que los casos sigan en ascenso por la llegada de no solo la variante brasileña a la región, sino también la británica. “La mayoría de casos que se están presentando ahora son de la variante brasileña. Según el último informe que nos enviaron de Lima de las muestras que mandamos es que con la variante brasileña se han infectado el 25%, con la británica el 2.5% y el 72.5% es del resto de variantes y de las originales. Esto nos quiere decir que si la misma persona no se protege debidamente, las muertes y contagios van a aumentar muy rápido”, finalizó.

Mayo sería el mes con más casos

Para el doctor Alex Castañeda Sabogal, presidente del Comité de Sociedades Científicas del Colegio Médico del Perú, los contagios y fallecimientos seguirán por varios factores. “Tenemos una lenta vacunación y sus planes también están lentos, y no van a alcanzar para tener un punto de equilibrio suficiente para retrasar el avance de la pandemia y a eso tenemos que agregarle la llegada de la variante brasileña y de la británica”, manifiesta.

El médico también presagió que el mes de mayo sería uno de los más críticos para la región porque se podría ya llegar al pico más alto de la segunda ola. “Aún estamos en pleno aumento de casos, y mientras la población no pueda vacunarse de manera adecuada va a continuar. Los sistemas de salud están colapsados y la probabilidad de que un infectado se recupere rápidamente es mínima. Para el mes de mayo estaríamos llegando al pico más alto y para poder descender se tiene que ir vacunando a otros grupos de personas”, sostuvo.

También indicó que luego de las elecciones presidenciales se podría ver un aumento de casos.