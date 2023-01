Seis personas han fallecido con Covid-19 en lo que va de este año en la región, según cifras proporcionadas por la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Para la decana del Colegio Médico del Perú - Consejo Regional I La Libertad, Elena Ríos de Edwards, se trata de una cifra “preocupante”.





Letal

El primer fallecido por SARS-CoV-2 del 2023 fue reportado el 2 de enero. Luego, el miércoles 4, la Geresa informó de dos nuevas víctimas mortales. Un día después, miércoles 5, la cifra se incrementó a tres muertos en las últimas 24 horas.

Estos números coinciden con el incremento de casos en la primera semana epidemiológica del año. Si el lunes 2 se reportaron 72 infectados nuevos con Covid-19, el miércoles 4 se registraron 117 y el jueves 5, un total de 115.

“A estas alturas ya no deberíamos estar hablando de personas muertas por Covid-19″, lamentó la decana de los médicos en La Libertad.

Aunque la Geresa no ha precisado si estos seis fallecidos tenían o no el esquema completo de vacunación, Elena Ríos de Edwards señaló que en esta quinta ola pandémica la mayoría de víctimas mortales tenía solamente una o dos vacunas. “Lamentablemente, hay personas antivacunas y otras que no quieren ponerse por desidia”, comentó.

De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), en La Libertad el 5,98% de la población objetivo de 12 años a más todavía no recibe ninguna dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Además, el 8,75% no tiene la segunda dosis; el 24,24%, la tercera y solo el 25,32% se ha inoculado por cuarta vez en toda la región.

Ríos de Edwards resaltó el trabajo que hizo la gestión de la saliente gerenta regional de Salud, Kerstyn Morote García, en su intento de vacunar a la mayor parte de la población contra el virus, pero sostuvo que para acelerar el proceso de inoculación es necesario, también, que la vacuna no solo se encuentre en algunos puntos de la ciudad, sino también en los centros de salud de primer nivel de atención. “Quizás hay gente que no tiene dinero para ir, por ejemplo, a la plaza de armas de su distrito y ponerse la vacuna. Entonces, ante esa situación, démosle la oportunidad de que se vacune en la posta de su jurisdicción o toquemos la puerta de su casa”, afirmó.

Este Diario pidió una entrevista con el nuevo gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, para conocer qué acciones adoptará su gestión en la lucha contra la Covid-19, pero el médico se disculpó y dijo que se encontraba en reuniones con su personal.