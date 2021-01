En medio de escenas de dolor y pidiendo justicia para que estas dos muertes que dejó el paro agrario en la provincia de Virú, en la región La Libertad, no quede impune fueron despedidos Kauner (16) y Reynaldo Reyes Ulloa (26).

Familiares, amigos, vecinos y compañeros de Kauner y Reyes Ulloa llegaron hasta la Plaza de Armas de Virú para acompañar en la emotiva despedida de ambos jóvenes que fallecieron a causa de impactos de bala el último miércoles 30 de diciembre en las protestas de los trabajadores agroindustriales y donde se enfrentaron a los efectivos del orden.

“Agradecer a las autoridades que nos apoyaron. Mi hijo era un adolescente y que no quede impune su muerte. Mi único hijo que he tenido y me acompañaba siempre. Tengo un fuerte dolor”, indicó Francisco Rodríguez, padre del Kauner (16).

SENTIDA DESPEDIDA

Con carteles con mensajes como: “Reynaldo y Kauner son nuestros héroes” y “Sangre derramada, jamás será olvidada” pasearon los féretros de ambos jóvenes por las principales arterias del distrito de Virú.

También estuvo presente el congresista liberteño Lenin Bazán, quien dijo que en el momento del dolor siempre estará acompañando a los familiares de ambas víctimas que dejó el paro agrario en Virú.

“Los que estamos comprometidos con los trabajadores, siempre lo hemos sentido que son como nuestra familia. En un momento de dolor hay que estar y aquí estamos”, indicó Bazán.

Ambos cuerpo de los jóvenes fueron sepultados en el Cementerio de la Huaca Santa Clara en Virú y donde los familiares pidieron justicia y castigo para los responsables.

