Sindicato de enfermeras de La Libertad rechaza unificación del Minsa con EsSalud.

El Sindicato Nacional de Enfermeros del Seguro Social EsSalud (Sinesss) - Base Hospital Víctor Lazarte expresó su rechazo al proyecto de unificación del sistema del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud porque de esa manera “el Gobierno amenaza con desestabilizar nuestra institucionalidad, a través de las facultades legislativas recientemente aprobadas por el Congreso”.

Al respecto, la secretaria del Sinesss – Base Hospital Víctor Lazarte, María Espinoza Llerena, sostuvo que esa propuesta del Gobierno de unificar los sistemas de salud sería un retroceso en la descentralización en la atención de la salud de la población peruana.

“Si desde ahora tenemos grandes limitaciones para la atención de nuestros asegurados, peor será cuando se tenga que cubrir la atención de quienes no aportan al seguro social EsSalud. No somos un subsidio de salud, somos una entidad con coberturas prestaciones de salud, económicas y sociales que el Seguro Integral de Salud (SIS) no atiende”, expresó.

Para la sindicalista, si se unifica sus funciones con el Minsa los hospitales de EsSalud terminarán colapsados completamente, pues en la actualidad se observa una alta demanda. De otro lado, señaló que si se mezclan los fondos de los sistemas de salud habría problemas en todo el país ya que prácticamente Essalud desaparecería, poniendo en riesgo la situación de los más de 11 millones de asegurados, por lo que pide respetar la autonomía.

Sobre este asunto, el Ministerio de Salud señaló en un comunicado que la propuesta para que el Seguro Social de Salud (Essalud) se adscriba al sector Salud contempla “el pleno respeto de los aportes de los asegurados y su autonomía técnica, administrativa, económica, financiera presupuestal y contable”, pero los profesionales de EsSalud rechazan el proyecto con sus argumentos.