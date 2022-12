Los sindicatos de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo coincidieron en respaldar que José Ruiz Vega siga al frente de la alcaldía hasta que Daniel Marcelo Jacinto acredite que el JNE le restituyó sus credenciales. En un estado de derecho se debe respetar los procedimientos, señalaron, criticando la forma en que ayer un grupo de personas que habían sido designados por Marcelo para asumir funciones llegaron a Palacio Municipal.

En conferencia de prensa, el secretario general de la MPT, Favio Velazco, indicó que, si bien la Corte Suprema se pronunció sobre la nulidad en el caso de Baños Químicos, hubo doble sentencia condenatoria, la otra por el tema de bloqueadores, con pena suspendida de pena privativa de libertad, pero que sigue firme en sus otros extremos.

Por eso el Concejo Municipal declaró fundada la suspensión del alcalde, el JNE le retiró las credenciales y pasó a otorgar credenciales a José Ruiz y al regidor Miguel Ramírez Paz. “Este último es un acto legal firme que no ha sido declarado nulo. Es decir, continúa produciendo efectos jurídicos”, dijo el secretario.

Sabemos extraoficialmente que la Corte Suprema se pronunció sobre el caso de Baños Químicos, pero no se ha recibido de manera oficial ningún documento al respecto. Además, Daniel Marcelo tendría que solicitar al JNE que le restituya sus credenciales, agregó.

El funcionario explicó que las municipalidades hacen una serie de operaciones financieras y para eso se requiere credenciales. Si el alcalde no las tiene no se podrán realizar, señaló.

JOSÉ RUIZ.

El alcalde José Ruiz hizo un llamado a los trabajadores a mantener la calma. “Hay compromisos con todos que queremos cumplir y en eso estamos. Me comprometo hasta el último día en que el JNE retire mis credenciales a seguir trabajando”, dijo, precisando que había dispuesto que todo lo que se recaudaba por arbitrios municipales se transfiera al Segat y adelantó que hoy martes transferirán un millón de soles más por subvención. No se puede dejar de pagar lo que está programado. Vamos a seguir trabajando normalmente y cuando Marcelo venga con sus credenciales eso se va a respetar.

SINDICATOS

Por el Sindicato de Obreros, su secretario general, Carlos Armas Gutiérrez, dijo pronunciarse de manera personal y recordó que cuando Daniel Marcelo no tuvo mucha consideración con los trabajadores, incluso en la pandemia, por ejemplo, en el tema de atención con equipos de protección personal. En estos dos años que estuvo prófugo espero haya podido recapacitar y cambiar de actitud. Si le dan credenciales y vuelve que tome en cuenta a la ciudadanía y trabajadores y que no venga a cambiar a funcionarios de áreas claves porque eso entorpecería todo, indicó.

Carlos Bocanegra, del Sindicato de Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por la actitud prepotente mostrada por allegados a Daniel Marcelo. Hay procedimientos para que vengan y se instalen. Deben esperar que el JNE le restituya sus credenciales. “Si usted le hubiese hecho caso -le dijo a José Ruiz- y se retiraba, podríamos quedarnos sin gratificación y sin sueldo”, dijo, pidiéndole que garantice lo ofrecido y se les pague

Charles Paredes dirigente del Segat. manifestó su preocupación por que mañana (hoy martes) se vencía el plazo para que se hagan transferencias y se les pague. Si no hay pago hasta mañana en la tarde no se va a salir a trabajar. Queremos que hoy asuma ese compromiso de hacer el depósito, que el ingreso de Marcelo no sea pretexto para que no se nos pague, añadió.

Ulises Rodríguez Cadillo, secretario general del sindicato de Empleados Municipales, sostuvo que estando en un estado de derecho a todos nos corresponde seguir los debidos procesos. “Todas las cosas tienen su cauce y procedimientos”, manifestó, lamentando los incidentes ocurridos por la mañana, cuando un grupo de personas afines a Marcelo irrumpieron en la municipalidad pretendiendo asumir funciones.

El secretario general de obreros, Enrique Mora Castillo, lamentó la forma en que llegaron personas a la municipalidad e invocó ante la prensa a que Daniel Marcelo tome conciencia. ¿A qué viene faltando pocos días para que se termine la gestión? Preguntó, reafirmando como sus homólogos que se debe esperar a que el JNE le restituya sus credenciales para reintegrarse a la municipalidad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO