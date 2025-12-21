Este domingo, se registró un sismo de magnitud 4.4 en la ciudad de Trujillo, ubicada en la provincia del mismo nombre, región La Libertad, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 14:10 horas y, por su localización y características fue percibido de manera leve por la población.

De acuerdo con el informe técnico, el epicentro se ubicó a 131 kilómetros al oeste de Trujillo, con una profundidad de 27 kilómetros. La intensidad asignada fue de grado II-III en la escala de Mercalli modificada, lo que significa que el movimiento se siente de forma débil y no genera daños en edificaciones ni infraestructura.

Alerta verde por magnitud moderada

El Censis precisó que, debido a la magnitud registrada, el nivel de alerta emitido fue de color verde. Esta categoría se utiliza para eventos sísmicos menores, que en general no causan afectaciones significativas. La escala de colores se estructura de la siguiente manera: verde para sismos de magnitud menor a 4.4, amarillo para movimientos que oscilan entre 4.5 y 6.0, y rojo para terremotos iguales o superiores a 6.1, considerados potencialmente destructivos.

En cuanto a la intensidad, las escalas utilizadas por el sistema de vigilancia sísmica permiten distinguir el grado de sacudimiento y los posibles daños. El nivel I corresponde a un movimiento “no sentido” que no ocasiona ningún perjuicio. Los grados II-III describen un sismo “débil”, perceptible por algunas personas en reposo, pero sin consecuencias materiales. El nivel IV se cataloga como “ligero” y tampoco suele provocar daños.

A partir del grado V, la intensidad se considera “moderada” y puede ocasionar afectaciones muy leves en algunos inmuebles. El nivel VI se define como “fuerte” y se asocia con “poco daño”, mientras que el VII (“muy fuerte”) ya implica un “daño moderado”. En la parte alta de la escala figuran el VIII (“severo”, con daño moderado o importante), el IX (“violento”, con mucho daño) y los niveles X o superiores, considerados “extremos” por el alcance de la destrucción que pueden generar.

Monitoreo de la Red Sísmica Nacional

El Censis del IGP obtiene y procesa la información de la Red Sísmica Nacional, conformada por una red de instrumentos distribuidos en diferentes puntos del territorio peruano. Estos equipos miden parámetros como la velocidad, aceleración y desplazamiento del suelo, lo que permite caracterizar cada evento y emitir reportes casi en tiempo real para apoyar la toma de decisiones y la gestión del riesgo de desastres.