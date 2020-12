Si bien se aprobó la nueva Ley Agraria, esto no fue tomado a bien por los trabajadores agrarios que volvieron a tomar la Panamericana Norte en la provincia de Virú, en la región La Libertad, y obstruyendo el paso de los vehículos que se dirigen a la ciudad de Lima y el norte del país.

Los trabajadores se mostraron en contra y volvieron a realizar una protesta bloqueando esta vía nacional en diversos sectores de la provincia de Virú. Ante ellos, cientos de pasajeros optaron por descender de las unidades y seguir su rumbo caminando hasta encontrar algún vehículo que los pueda llevar a su destino.

“Nosotros en todo caso, diríamos que ese bono no sea un bono, sino que sea tomado en cuenta como remunerativo y de esa manera vamos a tener beneficios como: vacaciones, aguinaldo, CTS, horas extras, horas nocturnas, entre otros y así se va a sentir el efecto, pero así como estamos, simplemente, no se modificó nada, seguimos con los 31 soles. El bono es un bono y no tiene carácter remunerativo”, indicó Walter Campos Palacios, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Camposol.

BLOQUEAN CARRETERA

A la altura del sector San José, en Virú, uno de los piquetes más fuertes del bloqueo. Ellos rechazan lo aprobado por el Congreso sobre la nueva Ley Agraria. Los manifestantes optaron por no dejar pasar un solo vehículo, quemando vehículos y lanzando piedras en la carretera.

Cabe mencionar que, el vehículo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú fue apedreado y terminó con las lunas rotas.