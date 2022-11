Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) recorrieron diversas calles de la ciudad para luego protestar frente al municipio provincial en su tercer día de paralizaciones. Los servidores ediles exigen que se cumplan con los compromisos pactos con los trabajadores y que se abastezca de combustible las unidades de recolección.

Charles Paredes, secretario del Sindicato de Trabajadores del Segat, afirmó que el alcalde José Ruiz es responsable de la crítica situación de esta entidad y del caos que hay en la ciudad.

“Esta es una suspensión de labores porque no hay combustible, los conductores y auxiliares vienen a laborar y no encuentran el combustible. El Segat ha tocado fondo y se está dejando de recoger un promedio de 650 toneladas diarias de residuos sólidos. No se está pagando el CTS, la ONP, la AFP, ni los seguros, sin embargo, a nosotros nos descuentan mensualmente”, afirmó.

Agregó que son 1,000 trabajadores quienes no moverán un dedo hasta que se transfiera al menos 6 millones de soles desde la Municipalidad Provincial de Trujillo para cumplir con los pagos y compromisos.

Trabajadores se apostaron en el frontis del municipio de Trujillo. (Foto: Vanessa Hordyj)

En tanto, las calles de la ciudad permanecen con decenas de bolsas de basura. Se estima que se han dejado de recoger más de 600 toneladas de residuos sólidos.