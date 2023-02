Solo 10 de los 66 vehículos ediles que se presentaron el último viernes en el inicio del servicio de patrullaje integrado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Policía Nacional del Perú recorren los 59 territorios vecinales de la capital de La Libertad.

Así lo reveló el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Carlos Bocanegra, quien indicó que las 56 unidades vehiculares que no salen a las calles permanecen guardadas en la sede de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ubicada en la avenida 29 de Diciembre, porque no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).





Plan

El 10 de febrero, el alcalde encargado, Mario Reyna Rodríguez, y el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, relanzaron el patrullaje integrado en la Plaza de Armas de Trujillo. Ese día se presentaron 66 unidades vehiculares en donde conductores ediles, serenos y policías patrullarían la ciudad.

“El viernes hicieron una ceremonia a lo grande, para las fotos y todo, y salieron a patrullar. Ese día viernes salieron a patrullar todo el día; pero al otro día (sábado) ya no salieron y se averiguó por qué motivo y es por el motivo que ningún auto cuenta con Soat. Solamente 10 camionetas cuentan con Soat”, indicó Carlos Bocanegra.

Los vehículos que no tendrían este seguro obligatorio y que habrían salido a patrullar el viernes son las unidades nuevas compradas por la gestión municipal de José Ruiz a fines del año pasado.

Correo verificó, a través de imágenes, las placas de las unidades que se presentaron el día del relanzamiento del patrullaje integrado y constató en la web de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), que hasta ayer varios de estos autos patrullero no tenían Soat.

Por ejemplo, se cotejó las matrículas de los vehículos EUH-653, EUH-662, EUH-675 y EUH-691 y, efectivamente, no contaban con el seguro obligatorio.

También corroboramos que hasta ayer las nuevas unidades permanecían guardadas en la sede edil. Ahí logramos visualizar que estaban los autos de placa EUH-651, EUH-681 y EUH-692, que tampoco tenían Soat.

De otro lado, la tarde de ayer, Arturo Fernández llegó hasta la Gerencia de Seguridad Ciudadana en donde estaban guardados los patrulleros. Ahí aseguró que “el patrullaje integrado es una mentira”.

“No se juega con el dolor de la gente, no se juega con el susto, con la vida. Eso va a acabar mal, acuérdense de mí todos los que han hecho ese show, acuérdense de mí, yo les dije, no hagan esas payasadas, no hagan esas idioteces. Ahí están los carros”, afirmó.