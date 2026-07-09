La lista a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) de la Alianza Electoral Cooperación, Verdad y Honradez fue declarada improcedente por vicios “insubsanables” y, por ahora, quedó fuera de las elecciones que se disputarán el próximo 4 de octubre.

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“Se ha verificado la concurrencia de dos defectos sustantivos y no subsanables en la conformación de la lista de candidatos: el incumplimiento de la cuota mínima de jóvenes [...] y la inclusión de seis candidatos que no acreditan haber participado en las elecciones primarias de la organización política ni haber sido válidamente designados, defecto que tampoco es subsanable”, precisa la Resolución N° 01494-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 7 de julio por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo.

Esta fórmula es encabeza por el candidato a la alcaldía José María Alberto Arcila Corales.

Pese a que el JEE declaró improcedente la lista, el partido político aún tiene un plazo de tres días para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la última instancia en este tipo de procesos.