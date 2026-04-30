Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte capturaron a cuatro presuntos integrantes de la red delictiva “Los Facheros de La Libertad”, acusados de exigirle un cupo de S/ 20 mil a un hombre de negocios.

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La captura de los investigados se dio la tarde del miércoles en la avenida El Sol, en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco.

Hasta este punto llegaron los efectivos luego que rastrearan los números celulares desde donde se enviaban los mensajes WhatsApp.

La Policía confirmó que los detenidos fueron identificados como José Antonio Marquina García (29), alias “Loro”; Jair Anderson Marquina García (21), apodado “Chato”; Emelda Yovana García Cabrera (58), conocida como “China”; y Jheisy Alondra Sakamoto Tantalean (20) alias “Gringa”.

Los agentes indicaron que a ellos se les encontraron los celulares desde donde habrían amenazado a su víctima. Además, se hallaron siete balas. “Todos ellos se encuentran inmersos en los presuntos delitos de extorsión y tenencia, uso y posesión de municiones”, dijo la PNP.