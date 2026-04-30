Golpe a la extorsión. Una mujer de 21 años que sería pieza clave de una organización criminal que exigía un cupo de S/ 50 mil a una empresaria de la provincia de Barranca, en Lima, fue detenida en Trujillo.

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El operativo conjunto que permitió la captura de la fémina se dio a las 6:35 de la tarde del último miércoles en el sector Tierras del Sol del distrito de Florencia de Mora.

Hasta ese lugar llegaron agentes de los Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo y Lima para atrapar Keren Brigith Horna Sare (21), conocida en el bajo mundo con el alias de “La Diabla de Barranca”.

La Región Policial La Libertad detalló que tras la denuncia de la víctima, el Área de Secuestros y Extorsiones de la Depincri Trujillo inició el rastreo digital del número de celular utilizado para realizar las amenazas.

Fue así que se logró establecer que el equipo móvil utilizado para solicitar los S/ 50 mil a la empresaria se ubicada en Florencia de Mora.

“En el momento de su captura, la joven criminal tenía en su poder el equipo telefónico incriminado, el mismo que habría sido utilizado para tejer la telaraña de amenazas y chantajes. Esta evidencia crucial la conecta directamente con la red que aterrorizaba a sus víctimas”, indicó la Policía.