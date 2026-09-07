Imágenes difundidas por la Policía Nacional del Perú muestran el presunto búnker donde la organización criminal “Los Pulpos” mantuvo secuestrado al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, en una vivienda ubicada en la calle Cobre, en la urbanización San Isidro, Trujillo.

Se trata de un pequeño ambiente subterráneo, similar a una caja fuerte, sin ventilación natural y con acceso mediante escaleras y una puerta metálica con cerradura eléctrica.

En el interior, los agentes encontraron un colchón, balones de oxígeno, un bidón de agua, sogas, trapos y recipientes que habrían sido utilizados como baño. Las imágenes fueron difundidas por Panorama.

Según las investigaciones preliminares, el empresario permaneció maniatado y necesitó recibir oxígeno debido a las reducidas dimensiones y las condiciones del lugar.

La Policía también halló prendas y equipos presuntamente utilizados durante el secuestro, entre ellos uniformes policiales, chalecos, cascos, borceguíes, portaesposas y un fusil, además de un documento de identidad de Lara.

El empresario fue liberado el 31 de agosto en un descampado cercano a la planta de tratamiento de Agua El Cortijo, en Huanchaco.

El caso está relacionado con las investigaciones contra la organización criminal liderada por Johnson Smith Cruz Torres, capturado en Bolivia y posteriormente trasladado al Perú.

Las autoridades continúan analizando las comunicaciones de los detenidos y otras evidencias para determinar la participación de cada implicado en el secuestro y otros delitos atribuidos a “Los Pulpos”.