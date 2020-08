Escrito por Wilson Fernández

A sus 39 años, el trujillano Tenchy Ugaz nos cuenta que tiene cuerda para rato en el fútbol y que todavía no piensa en el retiro. Además, el experimentado futbolista también se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y por ello no solo emprendió un negocio con el nombre de “Importaciones El Fiel”, sino que es la imagen de la distribuidora “El Ampay”.

‘Tenchy’ Ugaz emprende nuevo negocio

Ugaz firmó a inicio de año con Deportivo Coopsol, pero debido al coronavirus se quedó sin trabajo y por ello decidió vender ropa deportiva.

“Este negocio nació un día que estaba con mi novia en la sala y le dije, mi amor no tengo ingresos, hace ocho meses la plata sale y no hay remuneración. Así que venderé algunas cosas nuevas que tengo como ropa, perfumes y cremas. Gracias a Dios, todo se vendió en una semana”, señaló.

El lateral derecho contó que decidió ponerle a su negocio el nombre de “Importaciones El Fiel”.

“Nace porque todo el mundo me juzga por un ampay. Me he enamorado dos veces en la vida y he sido fiel, por eso viene ese nombre, pero siempre pensando en sacarle una sonrisa a mis caseros (as)”, indicó.

‘Tenchy’ Ugaz también modela

Tenchy Ugaz nos cuenta que un grupo de amigos le propusieron ser la imagen de la distribuidora “El Ampay” y aceptó con mucho gusto.

“También la pego de modelo y ante esta crisis que vive el país, todo ingreso para el bolsillo es bienvenido”, puntualizó.

El lateral derecho vive en la ciudad de Trujillo y viene entrenando por su cuenta a la espera del llamado de un club de la Liga 2.

“Hay que seguir entrenando y esperando la llamada ganadora. Por ahora, todos los que quieran comprar mi buzos me pueden ubicar en mis redes sociales”, puntualizó.

