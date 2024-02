El último sábado, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, le entregó 20 patrulleros a la Policía. Ese día no hizo ninguna distinción y aseguró que ya habían destinado 18 vehículos más para el patrullaje integrado y que ahora los agentes policiales liderarían las acciones con estas 20 unidades. Por su puesto, el general PNP José Zavala le agradeció y le prometió que usarán las unidades adecuadamente.

El conflicto

“Tenga por seguro, señor alcalde, que estos vehículos serán usados netamente para disminuir el tema de la inseguridad ciudadana”, le dijo Zavala a Reyna.

Sin embargo, ayer, tras la publicación de Diario Correo en la que el regidor provincial Jorge Vásquez revela que Reyna podría ser sancionado debido a que entregó las unidades de manera “unilateral” a la PNP, el alcalde salió al frente y afirmó que no hizo ninguna donación, ni entregó los 20 patrulleros en sesión en uso.

“Es parte del patrullaje integrado. En ningún momento he mencionado que se trataba de una donación. No estamos entregando un bien en propiedad o cediendo en uso. Para eso se necesita una autorización del Concejo”, precisó.

En ese sentido, el alcalde le lanzó un reto público al regidor provincial. “Esos patrulleros no los ha comprado esta gestión, ha sido la de José Ruiz con el señor Vásquez. Si por eso me quiere sancionar, que lo haga, si me quiere suspender, que me suspenda”, declaró.

Lo cuestiona

Vásquez, en ese sentido, refirió que Reyna pretende “hacer lo que le da la gana”. Además, en N60, lo llamó dictador. “Hemos luchado por salir de un alcalde irracional, para entrar a un gobierno que hace lo que quiera. Ya se convirtió en un dictador”, declaró.

Vásquez añadió que existe un acta en la que se precisa que los vehículos fueron entregados en sesión en uso. “Vamos a ver, si procede la suspensión, lo suspenderemos”, dijo.