El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, reveló ayer que en enero de este año emitió un informe al gobernador César Acuña Peralta mediante el cual le recomendó el cambio de tres gerentes y dos subgerentes. Sin embargo, estos a la fecha aún no se han hecho efectivos.

Ante ello, Martín Namay indicó que ya es potestad de la máxima autoridad política de la Región implementar dicha sugerencia para remover del cargo a funcionarios que no estarían dando la talla.

“Las evaluaciones de los gerentes se hicieron, también se dieron las recomendaciones a nuestro gobernador, pero ya es potestad de él tomar las decisiones”, recalcó el alto funcionario.

SIN NOMBRES

Namay indicó que no revelaría los nombres de los funcionarios que él considera deberían dejar la gestión, pero sí aseguró que entre ellos no figuran el gerente de Educación, Martín Camacho Paz, ni la gerenta de Transportes, Mirella Urrelo Seijas, pues desde su punto de vista están cumpliendo una buena labor.

“El gerente de Educación, más allá del carácter temperamental que pueda tener, creo que está haciendo un buen trabajo. Si algún consejero tiene una opinión diferente, se respeta; pero las decisiones en los puestos de confianza las toma estrictamente el gobernador ”, agregó.

CRITERIOS

En otro momento, cuando se le preguntó a Namay cuáles habían sido los criterios que consideró para retirarles la confianza a los tres gerentes y dos subgerentes, respondió con ironía.

“Primero, queremos que los gerentes no se enfermen mucho, que estén pendientes de la gestión y que cada vez que los llamemos no envíen a los subgerentes porque se enfermaron. Queremos gerentes que no solo estén en Trujillo, sino en todas las provincias de la región; es decir, no queremos funcionarios de escritorio, sino de campo”, enfatizó.

PRESUPUESTO

De otro lado, Martín Namay minimizó el hecho de que el Gobierno Regional de La Libertad ocupe actualmente el penúltimo lugar en el ranking de ejecución presupuestal con apenas el 6.1% de inversión para obras.

“Ya lo he explicado, nosotros hemos tenido dificultades de corte de recursos humanos y siempre a inicios de año tenemos problemas para contratar personal, por eso en enero fue un poco complicado hacer todos estos trámites administrativos como licitaciones, certificaciones y muchas otras cosas más”, expresó.

Aseguró que para el próximo mes es posible que la región La Libertad esté a mitad de la tabla en el ranking de ejecución presupuestal.