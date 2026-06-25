La Libertad sigue desangrándose a manos de organizaciones criminales. Delincuentes asesinaron a balazos a una pareja de esposos en el distrito de Laredo, en Trujillo. Con este doble homicidio, la cifra de víctimas mortales a manos del hampa incrementó a 103 en lo que va del año en la región.

El último ataque armado ocurrió a las 7:35 de la noche del último miércoles en el sector La Calamina. De acuerdo a las primeras investigaciones, sicarios interceptaron y acribillaron a sus víctimas cuando se movilizaban en una moto carguera.

Malherida, la pareja fue trasladada al hospital de esa jurisdicción, pero los médicos solo certificaron la muerte de ambos. En este nosocomio, el varón fue identificado con las iniciales T.C.W.M. (39), mientras que su esposa es A.A.R. (45).

Al lugar del crimen llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este. Ellos se entrevistaron con personas que habrían presenciado el ataque.