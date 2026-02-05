Un importante gesto de compromiso y vocación de servicio protagonizó el Departamento de Cirugía del Hospital Belén de Trujillo, cuyos médicos organizaron un curso de Emergencias Quirúrgica con un solo objetivo: mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias dentro de su propio servicio.

Gracias al dinero recaudado durante esta actividad académica, los profesionales lograron adquirir un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y dos juegos de paletas, equipos fundamentales para la atención oportuna de pacientes con paros cardiorrespiratorios.

Estos implementos ya forman parte del patrimonio del Hospital Belén y han sido destinados a la Unidad de Cuidados Especiales (UCE) del Departamento de Cirugía, donde estarán disponibles para todos los pacientes que los requieran. “Esta jornada no solo tuvo un componente académico, sino profundamente humano”, expresó la jefa del Departamento de Cirugía, Elizabeth Aguirre.