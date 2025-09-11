La mina Francés, ubicada en la provincia de Pataz (La Libertad), continúa en manos de mineros ilegales a pesar de los operativos militares y del estado de emergencia decretado en la zona desde el pasado 7 de agosto. Así lo denunció la empresa Cateos Alex EIRL, que advirtió sobre el alto poder de fuego de las bandas criminales que operan en el lugar.

La compañía detalló que la toma del socavón comenzó el 1 de septiembre y, aunque inicialmente se informó de su recuperación, los trabajadores fueron atacados cuando intentaron ingresar. En un segundo operativo, realizado el 3 de septiembre, tres miembros del Ejército resultaron heridos y se incautó material explosivo, pero el control no se restableció.

Los suboficiales Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía fueron trasladados a Lima para recibir atención médica, luego de ser alcanzados por disparos en el sector La Esperanza, del centro poblado Pueblo Nuevo.

Un nuevo intento de recuperación, el 6 de septiembre, fue suspendido por una presunta orden del fiscal Limber Malqui, según denuncia la empresa. Desde entonces, no se ha realizado ninguna intervención adicional.

El 7 de septiembre, Edith Rojas Sánchez, administradora del minero Luis Javier Chacón Centurión, alertó que maquinaria estaría operando en la zona invadida pese a que Chacón no cuenta con Reinfo y mantiene un contrato vigente con la minera Poderosa, lo que acrecentó las sospechas de su participación en la usurpación.