El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la suspensión del tránsito de vehículos de transporte de pasajeros por el Serpentín de Pasamayo durante los años 2026 y 2027, como parte de una estrategia para reducir los riesgos de accidentes en uno de los tramos más peligrosos de la Panamericana Norte.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 031-2025-MTC/18, publicada en el diario oficial El Peruano, y responde a un informe técnico que advierte que las condiciones geométricas de la vía no cumplen con los estándares de seguridad exigidos para rutas de alto tránsito.

¿Por qué se restringirá el paso por Pasamayo?

De acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, el Serpentín de Pasamayo presenta una combinación de factores de alto riesgo: calzada angosta de doble sentido, curvas cerradas, pendientes pronunciadas y una ubicación geográfica expuesta a derrumbes y otros fenómenos geodinámicos.

Estas características lo convierten en un tramo inadecuado para la circulación de buses y otros vehículos de transporte masivo, lo que ha llevado al MTC a intervenir de manera preventiva.

¿Desde cuándo entra en vigencia la medida?

La prohibición regirá de forma continua las 24 horas del día, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La restricción se aplica a todo el tramo del Serpentín de Pasamayo, comprendido entre el kilómetro 44 y el kilómetro 75 de la Panamericana Norte.

Durante ese periodo, los servicios de transporte interprovincial y urbano deberán utilizar obligatoriamente la Variante de Pasamayo como ruta alterna.

¿Qué vehículos están prohibidos?

La medida afecta específicamente a los vehículos de las categorías M2 y M3, es decir, aquellos destinados al transporte de personas con más de ocho asientos, sin contar el del conductor. Esto incluye buses interprovinciales, transporte público y otras unidades de gran capacidad.

Los vehículos de carga y autos particulares no están comprendidos en esta disposición, salvo que nuevas evaluaciones técnicas indiquen lo contrario.

La Policía Nacional del Perú y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) serán las entidades responsables de supervisar el cumplimiento de la restricción. Para ello, el MTC anunció la implementación de señalización específica y operativos de control en los puntos de ingreso al tramo restringido.

Además, el ministerio indicó que la medida será revisada de manera periódica y podrá ser ajustada en función de las condiciones de la vía y los resultados obtenidos en materia de seguridad vial.