El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Carlos Sánchez, advirtió que el Área de Ejecutoría Coactiva ha iniciado un proceso sancionador en contra del mercado Central que podría terminar con la clausura definitiva de ese establecimiento, por inseguro.

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El funcionario recordó que en noviembre de 2025 la comuna clausuró temporalmente al centro de abastos porque su techo corría el riesgo de desplomarse. Sin embargo, los comerciantes reabrieron sin autorización, poniendo en riesgo a quienes acuden a ese espacio.

“En su momento se les dio todas las facilidades y el tiempo necesario para que ellos puedan realizar el tema del desmontaje del techo. El Área de Fiscalización y Control realizó la clausura temporal y ellos han desobedecido la clausura, no la han aceptado y abrieron. Ahora ha pasado a la parte de Ejecutoria Coactiva, el proceso va a continuar para que se vea si se hace la clausura definitiva”, indicó.

Carlos Sánchez también confirmó que el Ministerio Público investiga a los comerciantes del mercado Central porque con la reapertura del local pusieron en peligro la seguridad de los usuarios.