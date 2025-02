Manejar los recursos con transparencia debe ser más que una prioridad, pero, lamentablemente, no siempre sucede así. El presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad, Vladimir de la Roca, afirmó que el Procompite del 2024 debía beneficiar a unas cinco mypes, una cifra que no era tan considerable, pero que al ser suspendida, no solo afectó a este grupo de participantes, sino a los que venían detrás, pues se esperaba una ampliación del programa para este año.

“No más de cinco han estado participando, pero con esta situación que ha estado bloqueado desde el año pasado, y en vez de ir aumentando como se esperaba porque se hablaba del 5 o 10% del presupuesto, entonces estamos a la espera de que se pueda levantar eso y puedan continuar esto porque igual beneficia a las Mypes del sector de cuero y calzado”, afirmó.

El Procompite se cayó en La Libertad por presuntas irregularidades en su manejo, según la denuncia que planteó el mismo Gobierno Regional. De otro lado, de la Roca, afirmó que una de las metas del Gobierno Central, para este año, debería estar enfocada en frenar la competencia desleal.

“Necesitamos que también se pueda dar esa declaratoria de calzado como artículo sensible al fraude y eso también pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque está a cargo de Sunat, que también debe dar esa declaración. Es una cuestión de voluntad política tanto de la presidenta como de los ministros”, indicó.